مكتب محافظ الانبار ينفي تعطيل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد

2019/11/30 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أصدر مكتب محافظ الانبار، اليوم السبت, توضيحا بشأن حقيقة تعطيل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد في المحافظة.

ونفى المكتب الاعلامي لمحافظ الانبار

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