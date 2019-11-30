علي عرمش شوكت - سقوط حكومة عبد المهدي .. سقوط حجر الزاوية للنظام

2019/11/30 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عرمش_شوكت ارغم عادل عبد المهدي على الاستقالة، وذلك ما يمثل سقوط حجر الزاوية في هيكلية النظام الرهن .ولكن ماذا بعدها ..؟.ولا يغيب عن البال ما قبلها.حيث الامور شديدة الترابط.والاشد والاعقد في ذلك ما يدور من تكهنات حقيقتها امنيات تطلقها القوى المهزومة، في ما بعد الاستقالة.تمهيداً للي عنق التغيير بغية تهجينه، باجراءات وقوانين مغلفة يراد منها الابقاء على قواعد تكمن فيها بعض ملاكات النظام الفاسد، بحجة ان ال......

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