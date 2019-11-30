ذي قار تحذر من مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون من وصوله وسلطات النجف تدعو للاحتجاجات

2019/11/30 | 16:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق يوم السبت من وجود مبنى مفخخ يمنع المتظاهرون خبراء المتفجرات من الوصول اليه.

و وجهت الشرطة نداء جاء فيه "الى جميع اهالي الناصرية و المتظاهرين كافة هناك ايادٍ خبيثة قامت بتفخيخ مبنى المحافظة الذي هو قيد الانشاء الكائن مقابل مدينة الالعاب في الناصرية".

واضاف البيان انه "عند توفر المعلومة الاستخبارية بذلك قامت قواتنا بأبعاد المتظاهرين الى صوب الجزيرة وتم الوصول الى العبوات لغرض تفكيكها".

واستدرك البيان بالقول ان "بعض المتظاهرين قاموا بمنع خبراء المتفجرات برميهم بالحجارة والقناني الحارقة والكرات الحديدية ( الصجم ) وتعرض قواتنا لإطلاق نار مما ادى الى اصابة احد كبار ضباطنا بجروح مما اضطر القوة الى التراجع لعدم التصادم مع المتظاهرين".

واهاب البيان بالجميع "الابعاد عن المكان لحين تمكن مفارز خبراء مكافحة المتفجرات من الوصول الى المكان وتفكيك تلك العبوات الناسفة" .

تتمة..

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