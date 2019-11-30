كاتانيتش يقرر استدعاء همام طارق لخليجي ٢٤

2019/11/30 | 16:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم، اليوم السبت، استدعاء لاعب نادي الإسماعيلي المصري همام طارق خلال خليجي ٢٤.

وقال مصدر لـ"الغد برس" ان "السلوفيني كاتانيتش قرر استدعاء طارق ليكون متواجدا في نصف نهائي خليجي ٢٤"٠

وأضاف ان "طارق ابلغ الكادر الإداري والفني بجاهزيته والسماح له من قبل ادارة الإسماعيلي المصري على التواجد في نصف النهائي"٠

ويلتقي منتخبنا الوطني في ثالث مبارياته نظيره اليمني حيث ضمن منتخبنا صدارة المجموعة.

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