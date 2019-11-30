أردوغان يعلن موعد إطلاق مشروع خط نقل الغاز (السيل التركي)

2019/11/30 | 16:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن إطلاق مشروع خط نقل الغاز "السيل التركي"، سيتم في 8 كانون الثاني المقبل.

وجاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها أردوغان في مدينة أدرنة، على حدود اليونان، أثناء مراسم إطلاق خط أنابيب TANAP الخاص بنقل الغاز الأذربيجاني إلى تركيا وأوروبا.وقال اردوغان: "بالطبع، ثمة خطوة أخرى مهمة سنخطوها، ففي 8 يناير سنطلق في اسطنبول خط أنابيب يحمل اسم السيل التركي".

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