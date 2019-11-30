2019/11/30 | 16:54 - المصدر: الغد برس

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مصدر: القوات الأمنية تغلق كافة مداخل ذي قار لمنع دخول أي جهات خار

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مصدر: القوات الأمنية تغلق كافة مداخل ذي قار لمنع دخول أي جهات خارجية

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