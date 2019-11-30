اندلاع حريق داخل بناية بالقرب من غرفة تجارة بغداد في شارع النهر

2019/11/30 | 16:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر مطلع في العاصمة بغداد، اليوم السبت، باندلاع حريق داخل إحدى البنايات القريبة من غرفة تجارة بغداد، مبيناً أن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبات بإخماده لوجود بعض الاضطرابات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " حريقاً اندلع داخل بناية قديمة في الطابق الثاني بالقرب من غرفة تجارة بغداد في شارع النهر".

وأضاف أن " فرق الاطفاء تواجه صعوبة بعمليات الاخماد حالياً بسبب اعمال الشغب".

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