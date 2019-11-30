2019/11/30 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

حقق فريق ريال مدريد اليوم السبت،(30/11/2019) الفوز على الافيس 2-1، ليفض شراكة الصدارة مع ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الريال يهزم الافيس ويفض شراكة الصدارة مع برشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الريال يهزم الافيس ويفض شراكة الصدارة مع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).