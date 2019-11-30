2019/11/30 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني منتسبي قيادة شرطة ذي قار يرفعون الاعلام العراقية بأيديهم و يضعونها بأعلى فوهات بنادقهم بدلا من الرصاص للتعبير عن سلميتهم و حقن الدماء.هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل :منتسبي قيادة شرطة ذي قار يرفعون الاعلام العراقية بأيديهم و يضعونها بأعلى فوهات بنادقهم بدلا من الرصاص للتعبير عن سلميتهم و حقن الدماء.المركز الخبري الوطني.

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