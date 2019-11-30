بالصور.. نساء وشباب ذي قار ’’حائط صد

2019/11/30 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

في خطوة جديدة للضغط على المتظاهرين من اجل البقاء في ساحات التظاهر، اقام العديد من نساء وشباب محافظ ذي قار في ساحة الحبوبي وسط المحافظة حائط صد حول المتظاهرين لمنعهم من التوجه الى أي مبنى حكومي وبالخصوص مبنى قيادة شرطة المحافظة.





وحصلت (بغداد اليوم)، على صور تبين قيام العديد من النسوة والشباب بأنشاء حائط صد للحيلولة دون خروج المتظاهرين من ساحة الحبوبي (مركز تجمع المتظاهرين)، في مدينة الناصرية، ومنعهم من الذهاب باتجاه الأبنية الحكومة ومبنى قيادة الشرطة لما له من تأثير على حركة الاحتجاجات في المحافظة وحرف لسلمية التظاهرات التي انطلقت في ذي قار منذ الأول من أكتوبر الماضي،

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بغداد اليوم _ البصرة

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر مكتب محافظ الانبار، السبت (30 تشرين الثاني 2019) توضيحا بشأن حقيقة تعطيل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد في المحافظة.

ونفى المكتب الاعلامي لمحافظ الانبار "ما ورد من أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن عصيان مدني

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