تدمير انفاق لداعش في صحراء الانبار

2019/11/30 | 17:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت القوات الامنية والحشد الشعبي اليوم السبت، أنفاقا لتنظيم داعش الارهابي بعملية أمنية في صحراء الانبار

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