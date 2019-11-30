الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ الهجوم الارهابي وسط لندن

2019/11/30 | 17:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عن هوية منفذ الهجوم في منطقة لندن بريدج، الذي أسفر عن مقتل اثنين من المارة وإصابة 3 آخرين طعنا، سجين سابق أدين بجرائم متعلقة بالإرهاب

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