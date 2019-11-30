2019/11/30 | 17:34 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر برلماني، اليوم السبت، عن وصول كتاب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى مجلس النواب.وقال المصدر، في حديث لـ المركز الخبري الوطني ، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سلم كتاب استقالته من منصبه رسميا إلى رئاسة البرلمان”.وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد أمس الجمعة، انه سيقدم استقالته […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر برلماني: وصول كتاب استقالة عبد المهدي الى البرلمان المركز الخبري الوطني.

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