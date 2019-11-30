2019/11/30 | 17:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللآمي، ان اجتماعا سيعقد مساء اليوم في مقر النقابة في محافظة النجف ، لوضع آلية وحلول سريعة لإنهاء الاحتقان في المحافظة ووقف نزيف الدم فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الصحفيين يكشف عن اجتماع مرتقب في النجف لوقف نزيف الدم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الصحفيين يكشف عن اجتماع مرتقب في النجف لوقف نزيف الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).