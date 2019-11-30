بالفيديو.. طبيب في ذي قار يقدم رسالة بليغة للمتظاهرين لحقن الدماء في المحافظة

2019/11/30 | 17:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الطبيب من أهالي محافظة ذي قار، علاء الركابي، في شريط مسجل وهو يوجه المتظاهرين بعدم الاقتراب من الأماكن العامة وقيادة الشرطة من أجل حقن الدماء وإيقاف نزيف الدم.وطالب الركابي، الشباب المتظاهرين برفع صوت مطالب البلد عامة وترك الدوائر في ذي قار من أجل أن تكون المطالب مركزية وموحدة مع جميع […]

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