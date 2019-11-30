2019/11/30 | 17:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجال العشائر في ذي قار يعلنون مساندتهم ودعمهم للقوات الأمنية بكافة صنوفها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجال العشائر في ذي قار يعلنون مساندتهم ودعمهم للقوات الأمنية بكافة صنوفها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجال العشائر في ذي قار يعلنون مساندتهم ودعمهم للقوات الأمنية بكافة صنوفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).