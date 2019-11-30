وزير الداخلية: تشكيل فوج طوارئ للمهمات الخاصة والقتالية في البصرة

2019/11/30 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني في محافظة البصرة، عن صدور توجيهات من وزير الداخلية ياسين الياسري، إلى قيادة الشرطة بتشكيل فوج طوارئ للمهمات الخاصة والقتالية.

وقال المصدر، إن أوامرا إدارية صدرت من وزارة الداخلية الى قيادة شرطة البصرة بتشكيل فوج تاسع معني بالمهمات الخاصة والقتالية، مبينا أن الفوج سوف يتم تشكيله من موارد قيادة شرطة البصرة لمهمات خاصة سوف تسند له بعد اكتمال عملية التشكيل.

ورجح المصدر ان تتم عملية التشكيل بانتقاء منتسبين يتمتعون بمواصفات خاصة من الافواج الأخرى، فيما سوف يتم تعويض النقص بأقسام أمنية ليس لديها جهود أمنية في الوقت الراهن كقسم أمن الملاعب وغيرها.

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