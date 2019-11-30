لأول مرة..

2019/11/30 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أول إشعار تصحيح على منشور لأحد مستخدميه، وذلك بناء على طلب من حكومة سنغافورة

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