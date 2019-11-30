الامن النيابية : مهمة القادة العسكريين المرسلين للمحافظات الجنوبية تنسيقية

2019/11/30 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن طبيعة عمل القيادات العسكرية التي تم ارسالها الى المحافظات التي تشهد تظاهرات في مناطق الوسط والجنوب

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