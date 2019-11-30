عبد المهدي يسلم طلب استقالته الى البرلمان

2019/11/30 | 18:02 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء سلم مجلس النواب طلبا رسميا بالاستقالة الذي اكد يوم امس انه سيرسله".وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد أمس الجمعة، انه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.





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