“ليلة بلا شهيد”.. شعار نجفي لمنع المتظاهرين من الوصول إلى “ثورة العشرين”

2019/11/30 | 18:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، شعار “ليلة بلا شهيد” وذلك لمنع اراقة الدماء ووقف قتل المتظاهرين السلميين بالمحافظة ومحاولة منعهم من الذهاب الى ساحة ثورة العشرين وسط النجف والتي لازالت تشهد اشتباكات قرب مرقد محمد باقر الحكيم”.وفي الناصرية ايضا شكل المئات من المتظاهرين بيهم نساء، طوقا بشريا واشبه بالحزام لاقناع المحتجين من […]

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