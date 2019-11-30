مكتبه يعلن بث كلمة رئيس الوزراء في الجلسة الاستثناية

2019/11/30 | 18:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن بث كلمته في الجلسة الاستثناية التي عقدت اليوم السبت.

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