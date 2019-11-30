محافظ الانبار ينفي تعطيل الدوام الرسمي خلال اليومين المقبلين

2019/11/30 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

نفى محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين من الأسبوع الحالي، في المحافظة.

وقال مدير ناحية البغدادي شرحبيل

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