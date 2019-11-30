مصدر امني لـ

2019/11/30 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

افاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار، اليوم السبت، بان قيادات امنية استطلعت وعلى متن طائرة تابعة لطيران الجيش مناطق جزيرة

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