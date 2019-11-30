رئيس هيئة النزاهة الأسبق: استقالة رئيس الوزراء تُعد نافذةً من تأريخ الإعلان عنها

2019/11/30 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري، الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الياسري، في بيان، إن الاستقالة تُعد نافذةً من تأريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين، مضيفا أن رئيس الوزراء يمكنه الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها، بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب.

وأشار الياسري الى أن الحكومة برمّتها تتحوّل إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليومية، ومتمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية، مبينا ان تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء يجب ان يكون خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة.

ولفت الياسري الى أن مجلس النواب ينبغي أن يكون في حالة انعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المطلوبة لتكليف المرشح الجديد، موضحا أن مجلس النواب ورئيس الجمهورية، يستمران بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً.

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