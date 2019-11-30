بالفيديو.. إضرام النار في المحيط الخارجي لمرقد محمد باقر الحكيم

2019/11/30 | 18:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضرم متظاهرون غاضبون في محافظة النجف، النيران في الجدار الخارجي لمرقد محمد باقر الحكيم.وتعد هذه المحاولة الثانية للمتظاهرين في الوصول لمرقد الحكيم في محافظة النجف الأشرف.وسقط نحو 16 شهيدًا من متظاهري النجف، يوم أمس برصاص حماية مرقد محمد باقر الحكيم.

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