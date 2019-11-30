الديمقراطي الكردستاني: الأحزاب الكردية لن تسمح بعودة المفاوضات مع حكومة عبد المهدي إلى الصفر

2019/11/30 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن شروط الكرد للموافقة على رئيس الحكومة الجديد، مبينا أن الأحزاب الكردية لن تسمح بعودة المفاوضات التي توصلت إليها مع حكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إلى الصفر.

وقال عضو الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، إن الكرد يريدون شخصية سياسية تراعي التوازن بين بغداد وأربيل، ومقبولة لدى جميع أطياف الشعب العراقي، لافتا إلى أن الكرد يتطلعون لاختيار حكومة تحترم ما تحقق في زمن حكومة عبد المهدي من اتفاقات سياسية، مضيفا أن العلاقة بين أربيل وبغداد لا يمكن أن تعود إلى الصفر، فالاتفاقات التي وقعت يجب ان تستكمل، مع المضي بالعمل على حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز، مشيرا إلى أن الكرد سيدعمون أية حكومة شريطة أن تكون قادرة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق التوازن.

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