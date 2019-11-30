حربية يعلن قتل 13 داعشيا وتفكيك خلايا في كركوك

2019/11/30 | 18:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد قائد عمليات المقر المتقدم المسيطر في كركوك الفريق الركن سعد حربية، اليوم السبت، أن القوات الامنية تمكنت من قتل ١٣ عنصرًا من داعش خلال ايام قليلة ، فيما اكد ان تفجيرات اليوم محاولة يائسة من العدو للمساس بأمن المحافظة وان القوات الامنية تمكنت من اعتقال خلايا تابعة لداعش في المحافظة.

وقال حربية لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز إن " ما حدث في كركوك محاولة يائسة وجبانة للعدو حيث قاموا بوضع عبوات ناسفة داخل حاويات جمع الأوساخ في سوق الهرج وساحة العمال وجميع الجرحى غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاجات وهناك حالة حرجة واحدة فقط حرجة في مستشفى آزادي التعليمي".

واردف قائلا ان" قواتنا الامنية والاستخبارية لقنت داعش دروساً فقد قتلنا منهم ١٣ عنصرًا في زغيتون والرشاد والدبس خلال عشرة ايام واعتقلنا خلايا تابعة للتنظيم دخلت كركوك سنكشف عن تفاصيل عناصرها الذين اعتقلوا".

وتابع حربية بالقول ان" القوات الامنية تفرض الأمن في كركوك لجميع المكونات وأهالي كركوك يتفهمون جيدًا استقرار الاوضاع الامنية ويتعاونون مع قواتنا الامنية في تحقيق النتائج الخاصة بالعمليات الإرهابية وسنضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول المساس بأمن المحافظة".

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