2019/11/30 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنايات ديالى تصدر حكماً بحق متاجري ومروّجي مخدرات أربيل:ورشة علمية أكاديمية حول التظاهرات العراقية اربيل – فريد حسن نظمت جمعية تطلق على نفسها اسم حدياب للكفاءات بالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية في أربيل ورشة علمية أكاديمية تحت عنوان (مستقبل العراق في ظل التحديات المحلية والاقليمية والدولية رؤية أكاديمية) على قاعة الجامعة في – عنكاوا السبت الماضي.[…]

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