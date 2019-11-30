2019/11/30 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالـى العامـة تجهّز كهربـاء الشمـال والجنـوب بمنتجاتهـا مـن المحـوّلات الهيدروليكيـة تباشـر تجهيـز النفـط بالدفعـة الثانيـة مـن كابسـات النفايـات بغداد – قصي منذر ديالى- سلام عبد الشمري إعلـن مديـر عام الشركـة العامة للصناعات الهيدروليكية إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن محمود دخيل الحديدي عن المباشرة بتجهيز شركة ناقلات النفط بالدفعة الثانية من كابسات النفايات والبالغ عددها ثلاث […]

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