2019/11/30 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناقشة موضوعي زراعة الخضر والحنطة بالوسائل الحديثة كربلاء تجهّز مزارعي الحنطة والشعير بالبذور والأسمدة لتنفيذ الخطة الشتوية كربلاء – محمد فاضل ظاهر واصلت مديرية زراعة كربلاء المقدسة تجهيز الفلاحين والمزارعين ببذور الحنطة والأسمدة الكيمياوية لغرض تنفيذ الموسم الزراعي الشتوي 2019ـ2020.حيث تم تجهيز مزارعي الحنطة بكمية (2,875) كغم من بذور الرتب العليا اضافة الى العمل […]

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