الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يصدر توضيحاً بشأن تطورات النجف اليوم

2019/11/30 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أوضح الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبدالكريم خلف، السبت، ان الأوضاع في محافظة النجف مستقرة.

وقال خلف في بيان توضيحي مقتضب، ان "الأوضاع في النجف مستقرة والمتظاهرون انسحبوا لساحة الصدرين".

بغداد اليوم-بغداد

وجه قائد شرطة المثنى، اللواء سامي سعود جفات، السبت (30 تشرين الثاني 2019) بإلغاء العقوبات الانضباطية بحق المنتسبين

وذكر إعلام شرطة المثنى، في بيان، أن "اللواء سامي سعود جفات وجه قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت بإلغا

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت (30 تشرين الثاني، 2019) امتلاك داعش مركبات لنقل مسلحين على الحدود الفاصلة مع صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "داعش اعتمد لأشهر طويلة على الدراجات

بغداد اليوم _ ذي قار

أمرت قيادى شرطة ذي قار، اليوم السبت (30 تشرين الثاني، 2019) بإغلاق مداخل المحافظة.

وقالت القيادة في بيان مقتضب، إنها "أصدرت أمراً بغلق مداخل المحافظة لحمايتها من دخول اي جهات غير معروفة".

وفي وقت سابق من اليوم،

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