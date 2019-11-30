2019/11/30 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم حلاوة السلطة ..الأمارة ولو على حجارة تعرف السلطة عند الرأسماليين بأنها حكم مالكي الإنتاج والشركات الديمقراطي التي يقول عنها الماركسيين بأنها ليست سوى كومة من رجال مسلحين وسجون .والسلطة قديمة عند الجنس البشري أسهب الماركسيون في تسلسلها الزمني عبر تحليل تاريخ الإنسان عن طريق تطور طرق أنتاجه للحياة وتطوير أدواته واكتشفوا بان السلطة القمعية ولدت......

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