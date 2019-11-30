سهيل قبلان - اما آن الاوان لتجاوز دائرة الدم والجنوح نحو السلام؟

2019/11/30 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان كل شيء في الارض يصرخ وينادي على الجميع ان الوقت قد حان من زمان لتجاوز دائرة الدم والدموع والالام والنار والجنوح نحو السلام العادل والراسخ والدائم, وماذا لو وضع كل قائد في الدولة امام عينيه وفي قلبه ومشاعره زهرة طيبة الشذى وبالتالي تحكمه وتوجهه وتوحي له بالقرارات التي عليه اتخاذها لضمان تفتحها ونشر عبيرها الطيب واولها احترام وتقديس براءة الطفولة وضمان البسمة على وجوههم وضمان بهجة الامومة الامر الذي......

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