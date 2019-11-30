مانشستر سيتي يتعثر ويمنح هدية ثمينة للفربول

2019/11/30 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعثر نادي مانشستر سيتي مجددا وتعادل مع مستضيفه نيوكاسل 2-2 ليمنح هدية جديدة لليفربول الذي قد يعمق الفارق في الصدارة ويتقدم خطوة أخرى نحو حسم سباق لقب البريميرليغ مبكرا.

وفي افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة، تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 22 عن طريق رحيم سترلينغ، غير أن الهولندي ويترو وليامز سجل التعادل لنيوكاسل بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 82 سجل البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني لسيتي، قبل أن يدرك جونجو شيلفي التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 88.

وأضاع سيتي نقطتين هامتين في مشواره للحفاظ على لقبه، حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول، وهو فارق مرشح للزيادة حيث يلعب الأخير أمام برايتون في وقت لاحق من هذا اليوم، في حين يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

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