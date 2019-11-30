العبادي يعلن الحداد ثلاثة ايام وتعطيل الدوام غدا في بابل

2019/11/30 | 18:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة بابل في العراق، اليوم السبت، الحداد ثلاثة ايام على ارواح شهداء التظاهرات والقوات الامنية....

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