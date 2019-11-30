2019/11/30 | 18:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي: ادعو البرلمان لإيجاد بديل عن الحكومة الحالية بأسرع وقت لان الظروف لا تحتمل المزيد من الفوضى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: ادعو البرلمان لإيجاد بديل عن الحكومة الحالية بأسرع وقت لان الظروف لا تحتمل المزيد من الفوضى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: ادعو البرلمان لإيجاد بديل عن الحكومة الحالية بأسرع وقت لان الظروف لا تحتمل المزيد من الفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).