إعلان الحداد الرسمي 3 أيام في ميسان على أرواح شهداء التظاهرات

2019/11/30 | 18:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن السيد محافظة ميسان، علي دواي لازم، اليوم السبت، الحداد الرسمي ثلاثة أيام على أرواح الشهداء الذين، أستشهدوا خلال التظاهرات في محافظات العراق .

واضاف في بيان تلقته "الغد برس"، انه "وبهذه الأحداث الأليمة نتقدم إلى ذوي الشهداء والجرحى بخالص العزاء وعظيم المواساة، ونسأل الله الرحمة والخلود للشهداء , والشفاء العاجل للجرحى , كما نسأله أن يحفظ العراق والعراقيين، وأن يدفع عنهم ويحميهم وأن يمن عليهم بالأمن والأمان أنه نعم المولى ونعم المجيب".

كما يذكر أن محافظة ميسان أرسلت هذا اليوم دعماً صحياً من قبل دائرة صحة ميسان ونقابتي الأطباء والصيادلة لدعم وإسناد أبناءهم في ذي قار مكون من أدوية ومستلزمات طبية مع موكب من سيارات الأسعاف الفوري والتبرع ب( ١٨٥) قنينة دم من مختلف الفصائل للجرحى الراقدين في مستشفيات ذي قار.

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