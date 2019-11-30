بابل تعلن الحداد وتعطل الدوام الرسمي غدا الاحد

2019/11/30 | 18:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أعلنت محافظة بابل، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد وإعلان الحداد الرسمي في المحافظة على أرواح شهداء التظاهرات لمدة ثلاثة أيام.

وقال محافظ بابل كرار العبادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "لتلك الأرواح التـي ارتقـت الـى الجنان، والتـي ضحت مـن اجـل العراق، نعـلن الحداد لثلاثة ايام عـلى ارواح شهداء التـظاهرات".

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