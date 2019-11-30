نص رسالة استقالة عبدالمهدي التي قدّمها إلى البرلمان ويطلب منهم إيجاد البديل في أسرع وقت(فيديو)

2019/11/30 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص رسالة استقالة عبدالمهدي التي قدّمها إلى البرلمان ويطلب منهم إيجاد البديل في أسرع وقت كشف رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، عن نص استقالته المقدم إلى مجلس النواب، فيما دعا إلى إيجاد بديل مناسب له بـ”أسرع وقت، لأن البلاد بظروفها الراهنة لاتتحمل حكومة تصريف أمور يومية”.وقال عبد المهدي في نص […]

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