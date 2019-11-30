ديالى تعلن الحداد 3 ايام وتعطيل الدوام الرسمي غداً

2019/11/30 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت، الحداد العام في المحافظة لمدة 3 ايام وتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد.

وقال التميمي في بيان مقتضب، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، وإعلان الحداد لثلاثة أيام، ترحماً على أرواح شهداء العراق".

وكان محافظ ميسان، علي لازم الدواي أعلن، السبت (30 تشرين الثاني، 2019) الحداد الرسمي على ارواح شهداء التظاهرات لـ 3 أيام.

وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي، لمحافظ ميسان، ان الأخير "أعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام على أرواح الشهداء الذين استشهدوا خلال التظاهرات في محافظات العراق" .

وأضاف المكتب، أن "محافظة ميسان أرسلت هذا اليوم دعماً صحياً من قبل دائرة صحة ميسان ونقابتي الأطباء والصيادلة لدعم وإسناد أبنائهم في ذي قار مكون من أدوية ومستلزمات طبية مع موكب من سيارات الإسعاف الفوري والتبرع بـ(185) قنينة دم من مختلف الفصائل للجرحى الراقدين في مستشفيات ذي قار" .

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد وإعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء التظاهرات لمدة ثلاثة أيام.

وذكر محافظ بابل كرار العبادي في بيان انه "لتـلك الأرواح التـي ارتقـت الـى الجنـان، والتـي ضـحت مـن اجـل العـراق، نعـلن الحـداد لثـلاث ايام عـلى ارواح شهـداء التـظاهرات".

وفي وقت سابق ايضا أعلنت محافظات النجف والمثنى وصلاح الدين، الحداد الرسمي على أرواح شهداء التظاهرات الذين سقطوا خلال الأيام الماضية في عموم المدن العراقية.

بغداد اليوم- بغداد

أوضح الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبدالكريم خلف، السبت، ان الأوضاع في محافظة النجف مستقرة.

وقال خلف في بيان توضيحي مقتضب، ان "الأوضاع في النجف مستقرة والمتظاهرون انسحبوا لساحة الصدرين".

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بغداد اليوم-بغداد

وجه قائد شرطة المثنى، اللواء سامي سعود جفات، السبت (30 تشرين الثاني 2019) بإلغاء العقوبات الانضباطية بحق المنتسبين

وذكر إعلام شرطة المثنى، في بيان، أن "اللواء سامي سعود جفات وجه قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت بإلغا

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت (30 تشرين الثاني، 2019) امتلاك داعش مركبات لنقل مسلحين على الحدود الفاصلة مع صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "داعش اعتمد لأشهر طويلة على الدراجات

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