2019/11/30 | 19:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي: استقالتي مهمة لتفكيك الأزمة في العراق وعلى البرلمان اختيار البديل سريعا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: استقالتي مهمة لتفكيك الأزمة في العراق وعلى البرلمان اختيار البديل سريعا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: استقالتي مهمة لتفكيك الأزمة في العراق وعلى البرلمان اختيار البديل سريعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).