2019/11/30 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيخ عشائر آل غزي: لا نستطيع توفير الحماية لمن يأتي للناصرية بسبب الأوضاع الراهنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/30 | 19:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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