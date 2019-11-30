الاعلام الرقمي: الفيسبوك يكافئ شابا عراقيا للمرة السادسة

2019/11/30 | 19:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} افاد مركز الاعلام الرقمي بقيام شركة "الفيسبوك" بمكافئة الشاب العراقي "مؤمل احمد شكير" بعد ابلاغه عن ثغرة جديدة في الفيسبوك.

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