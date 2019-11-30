2019/11/30 | 19:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف.. ناشطون ومنظمات محلية يهيبون بالمتظاهرين ممارسة حقهم في أماكن التظاهر ومنع المندسين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف.. ناشطون ومنظمات محلية يهيبون بالمتظاهرين ممارسة حقهم في أماكن التظاهر ومنع المندسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).