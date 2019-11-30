اول تعليق من عبد المهدي بعد تقديم استقالته رسميا

2019/11/30 | 19:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ان استقالته جاءت لتهدئة الاوضاع في العراق....

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