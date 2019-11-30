عالية نصيف تطالب الادعاء العام بمنع سفر المسؤولين والوزراء عبر استخدام جنسياتهم الثانية

2019/11/30 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت عضو هيئة النزاهة النيابية عالية نصيف، الادعاء العام بمنع سفر المسؤولين والوزراء عبر استخدام جنسيتهم الثانية.

وقالت نصيف في تغريدة لها على تويتر، إن الادعاء العام والقضاء العراقي عليهما إصدار أمر منع سفر اي وزير او مسؤول، وعدم السماح له باستخدام جنسيته الأخرى للخروج من البلد.

وشددت نصيف على ضرورة اتخاذ هذا الاجراء في هذا الوقت تحديدا لضمان عدم مغادرتهم للعراق.

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