2019/11/30 | 19:29 - المصدر: الغد برس

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المنتخب العماني يعود إلى المنافسة بفوز مثير على الكويت في خليجي 2

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المنتخب العماني يعود إلى المنافسة بفوز مثير على الكويت في خليجي 24

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