إخماد حريق قرب مبنى غرفة تجارة بغداد وتسجيل اعتداء على فرق الدفاع المدني

2019/11/30 | 19:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

تمكنت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم السبت، من إخماد حريق في بناية قديمة قرب غرفة تجارة بغداد، مؤكدة أنه تم الاعتداء على فرق الإطفاء جراء أعمال الشغب.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق نشب داخل بناية مكونة من ثلاث طوابق قديمة في منطقة شارع النهر قرب غرفة تجارة بغداد".

وأضاف أنه " تم تسجيل اعتداء على فرق الدفاع المدني نتيجة اعمال الشغب وتمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد النيران دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر الاقتصادية داخل البناية".

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