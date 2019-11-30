روسيا تختبر صاروخا فائق السرعة في القطب الشمالي

2019/11/30 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

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ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم السبت نقلا عن مصدرين عسكريين أن طائرة روسية من طراز (ميج-31 كيه) أجرت اختبارا للصاروخ كينجال (الخنجر) فائق

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